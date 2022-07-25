سقوط مأساوي على جبال قباردينو بلقاريا.. ينهي حياة مصارع روسي شاب

لقي المصارع الروسي أحمد جيليتشيف البالغ 19 عاما، حتفه على جبال كباردينو – بلقاريا شمالي القوقاز جنوب غربي روسيا.

وتوفي المصارع الشاب بشكل مأساوي إثر سقوطه في ممر ضيق في منطقة إلبروس حيث ينظم منتخب المصارعة الحرة الروسي لفئة الشباب معسكرا تدريبيا.

وقرر المصارع القيام بتسلق مستقل لجبل "بوكا باشي" قبل أن يسقط في ممر ضيق على ارتفاع 2500 متر.

وتمكن فريق الإنقاذ من العثور على جثته، وتأكيد زمن وفاته.

وحصل جيليتشيف على الميدالية البرونزية في البطولة الروسية للمصارعة الحرة، وكان عضوا في منتخب الشباب الروسي وفريق سان بطرسبرغ.

المصدر: "وكالة تاس"