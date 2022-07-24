الزمالك يعمق جراح سموحة (فيديو)

واصل نادي الزمالك سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه سموحة، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثنائية "القلعة البيضاء" كل من المهاجمين، أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري، في الدقيقتين (34، و47) على الترتيب، في استاد القاهرة الدولي.

"عنده كل الحلول" 🗣️



أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية ⚽️



شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/UokOrwkEU9 📺 pic.twitter.com/G8rIUBUL97 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

"الزمالك على الدوري مُصمم.. وعلاش نخاف وعندنا جوسفالدو" 🗣️



سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك سموحة ⚽️



شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/UokOrwkEU9 📺 pic.twitter.com/VUwJEixMZO — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

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وحقق الزمالك المنتشي بتتويجه بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي، انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن وصيفه بيراميدز، الذي اكتسح مضيفه اللإسماعيلي بأربعة أهداف من دون رد.

بينما يحتل نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بعد فوزه اليوم أيضا، على ضيفه الجونة بهدفين من دون رد، ولدى "المارد الأحمر" مباراة مؤجلة.

في المقابل، مني نادي سموحة بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 39 نقطة.

المصدر: RT