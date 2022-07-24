بالفيديو.. "المحارب الفرعوني" يتحول إلى نمر
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع المصري طارق حامد، لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب "الفراعنة".
ونشر اتحاد جدة لاعبه الجديد طارق حامد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بمقطع فيديو، بعنوان: "المحارب الفرعوني بقى نمر".
المحارب الفرعوني بقى نمر 🐅👏#صيفية_العميدpic.twitter.com/093j1lVR4F— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022
ورحب حساب النادي في منشور آخر باللاعب المصري: "أهلا بالجامد طارق حامد"، في مقطع فيديو يحمل لقطات من مسيرة اللاعب مع القلعة البيضاء ومنتخب مصر.
أهلاً بالجامد طارق حـامد 💪 pic.twitter.com/4Q7TpsMHuQ— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022
وانضم طارق حامد إلى صفوف الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، ويستعد للالتحاق بمواطنه أحمد حجازي في فترة إعداد اتحاد جدة تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.
📝📸| طـارق حـامـد اتحادي ✍️🤩 pic.twitter.com/oNo7eaEHgq— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق موافقته على إنهاء عقد طارق حامد قبل موعده، من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرحل طارق حامد عن القلعة البيضاء بعد مسيرة دامت 8 أعوام، حيث انضم من سموحة السكندري في صيف 2014.
المصدر: " twitter/ittihad"