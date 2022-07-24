النرويجي يتوج بجائزة زغرب الكبرى للشطرنج

فاز النرويجي ماغنوس كارلسن، اليوم الأحد، بلقب بطل جائز زغرب الكبرى للشطرنج "SuperUnited Rapid & Blitz Croatia" الجولة الثالثة لسلسلة "2022 Grand Chess Tour" التي أقيمت في كرواتيا.

واحتل ماغنوس كارلسن، حامل لقب بطل العالم للشطرنج، المركز الأول في البطولة برصيد 22.5 نقطة، وتلاه الفرنسي علي رضا فيروزجا، والأمريكي ويسلي سو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 21 نقطة لكل منهما.

وجاء الفرنسي الآخر مكسيم فاشير لاغراف في المركز الرابع برصيد 21 نقطة أيضا.

بينما اكتفى الروسي يان نيبومنياشي بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة، بعد خسارته مرتين أمام كارلسن في هذه البطولة.

وستقام المرحلة التالية من جولة الشطرنج الكبرى خلال الفترة من 24 إلى 31 أغسطس المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ماغنوس كارلسن أعلن يوم الأربعاء الماضي، رفضه مواجهة يان نيبومنياشي للدفاع عن لقب الشطرنج العالمي، مبررا ذلك بأنه ليس لديه دافع للعب مباراة أخرى على لقب بطولة العالم.

وكان البطل النرويجي، البالغ من العمر 31 عاما، قد دافع عن لقب بطل العالم عام 2021 بفوز على يان نيبومنياشي، ذلك للمرة الرابعة في تاريخه، منذ أن انتزعه من البطل الهندي فيسواناثان أناند في عام 2013.

ومن المقرر أن يواجه نيبومنياشي البطل الصيني دينغ لي رن "Ding Liren"، الذي احتل المركز الثاني في بطولة المرشحين، على لقب بطل العالم، بعد رفض ماغنوس كارلسن.

المصدر: "russian.rt.com"