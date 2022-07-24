الإمارات تمول إنشاء ملعب لكرة قدم في إسرائيل وتريد شراء نادي هبوعيل تل أبيب

اتفقت شركة حكومية إماراتية مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، على إقامة ملعب جديد لكرة القدم في مدينة كفر قاسم وسط إسرائيل والذي سيطلق عليه اسم "خليفة".

وبحسب ما نشر في موقع "واينت" حصل فريج على الضوء الأخضر لإقامة الملعب من المسؤولين الإماراتيين، الأمر الذي قاد إلى تجهيز خطط من المتوقع أن تخرج حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، وسيتسع مدرج الملعب لـ8000 شخص، وسيتم إنشاؤه بتمويل إماراتي كامل.

وعلى صعيد متصل ، كشف وزير التعاون الاقليمي فريج مساء أمس أنه تواسط لإبرام صفقة لشراء فريق هبوعيل تل أبيب من أصحاب الأندية، والتي لم تخرج حيز التنفيذ لأسباب سياسية، وهناك محاولة للسعي لأنهائها قبل نهاية الموسم الحالي، وقال فريج إن :"الموضوع الاقتصادي لا يشكل مشكلة أمام رجل الأعمال الإماراتي.. نحتاج هنا إلى استثمار كبير، لكن يوجد هنا مشكلة سياسية يجب أن نعرف كيف نحلها".

وأضاف فريج :"الموضوع المالي لا يشكل مشكلة أو عائق سنحاول تهيئة الأرضية قبل الموسم القادم، أنا تقريبا متأكد أن هذا سيكون من ورائنا، الصفقة تجري مع أصحاب هبوعيل، تم تحويل التقارير إلى الإماراتيين والأمور على ما يرام، أنا بالتعاون مع ياريف لافين، والذي هو مشجع لفريق هبوعيل تل أبيب، نحاول تسوية هذا الأمر".

المصدر: "i24news.tv/ar"