فورمولا 1.. فيرستابين يتوج بجائزة فرنسا الكبرى (فيديو)

توج النجم الهولندي، ماكس فرستابن، سائق "ريد بول"، بلقب بطل جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الـ12 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد، على حلبة "بول ريكار".

وقطع ماكس فرستابن مسافة السباق التي تبغ (309626 كلم) بزمن قدره (1:30:02.112) ساعة، متفوقا بفارق (10.587 ث) على وصيفه البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس"، وتلاهما في المرتبة الثالثة، البريطاني الآخر جورج روسيل سائق "مرسيدس".

A super start for Charles Leclerc off the line 🚀



Catch up on all the highlights from a dramatic French Grand Prix! 🍿#FrenchGP#F1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Max Verstappen takes his 7th race win of the season in his 130th race start for @redbullracing! 💪🏆#FrenchGP#F1@Max33Verstappenpic.twitter.com/R5xJSDuUPr — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

بينما خرج شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، من السباق الذي أقيم في مسقط رأسه بموناكو، لتعرضه لحادث جديد.

واصطدم لوكلير بحاجز الإطارات عند أحد المنعطفات في اللفة 18 من السباق الذي يتضمن 53 لفة، ليضطر إلى الخروج من الحلبةوهو متصدر السباق للمرة الثالثة هذا الموسم.

وعزز ماكس فيرستابين تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 233 نقطة، موسعا الفارق إلى 53 نقطة بينه وبين وصيفه سائق "فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو، ويليهما في المركز الثالث المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق "ريد بول - Red Bull" برصيد 163 نقطة، ومن ثم الإسباني كارلوس ساينز سائق "فيراري" في المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 133 نقطة.

أما سائقا "مرسيدس" روسيل وهاميلتون فيحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد 143 و127 نقطة على الترتيب.

DRIVER STANDINGS 📊



Verstappen increases his lead out in front 💪



Russell moves to one point behind Sainz! 👀#FrenchGP#F1pic.twitter.com/Mqny7s8XVH — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

المصدر: RT + F1