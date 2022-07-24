الإيطالي موسيتي بطلا لهامبورغ على حساب النجم الصاعد ألكاراز.. فيديو

أحرز الإيطالي لورينزو موسيتي لقب بطولة هامبورغ الألمانية للتنس "АТР-500"، التي أقيمت على الملاعب الترابية، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو.

وجاء تتويج موسيتي على حساب النجم الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراز (19 عاما)، إثر فوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-7) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين و46 دقيقة.

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وتوج لورينزو موسيتي (20 عاما) بأول لقب له في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT