"الكنغر" الأسترالي يقضي على الحلم اللبناني في كأس آسيا لكرة السلة .. فيديو

خسر المنتخب اللبناني أمام نظيره الأسترالي في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن بطولة آسيا لكرة السلة للرجال "جاكرتا 2022".

وحسم "الكنغر" الأسترالي نتيجة المباراة بفارق نقطتين فقط، بواقع (75-73) نقطة.

واحتفظت منتخب أستراليا بذلك لقب بطل كأس آسيا لكرة السلة للرجال.

بينما فشل منتخب لبنان للمرة الرابعة في الفوز بهذا اللقب.

كما أخفق المنتخب الأردني في الفوز بالميداليات البرونزية، إثر هزيمته أمام نظيره النيوزيلندي (75-83) في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصل النجم اللبناني وائل عرقجي، الذي سجل 28 نقطة في هذه المباراة، على لقب أفضل لاعب في البطولة القارية الثلاثين، وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

المصدر: RT