تحرك دبلوماسي لاحتواء تداعيات مشاجرة لاعبي منتخبي الأردن ولبنان في جاكرتا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع ومن خلال السفارة الأردنية في جاكرتا، ما وقعت من أحداث بعد مباراة الأردن ولبنان ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022.

وخسر المنتخب الأردني أمام نظيره اللبناني في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس السبت، ضمن الدور قبل النهائي لبطولة آسيا لكرة السلة للرجال، والتي شهدت مناوشات بين بعض لاعبي الطرفين بعد نهائيتها.

وأجرت الوزارة اتصالات مع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، والذي يتواصل مع السفير الأردني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بهذا الخصوص.

ويتواجد السفير مع بعثة المنتخب الأردني المشاركة في البطولة، ويستمر في متابعته للموضوع مع أمين سر الاتحاد الأردني لكرة السلة، وكذلك المتابعة مع السفارة اللبنانية في جاكرتا.

المصدر: وسائل إعلام