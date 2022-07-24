أرسنال يكتسح تشيلسي

ألحق فريق أرسنال هزيمة ساحقه بتشيلسي (4-0) في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد، ليؤكد استعداده لانطلاق الموسم الجديد، بعد الصفقات الكبيرة التي قام بها، خلال الميركاتو الحالي.

ووقع على رباعيو "الكنرز" كل من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس القادم الجديد من مانشستر سيتي، والنرويجي مارتين أوديغارد، والإنجليزي بوكايو ساكا، ، والبلجيكي الشاب ألبرت لوكونغا، في الدقائق (15، 36، 66، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "كامبينغ ورد" بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المقرر أن يلعب أرسنال مباراة ودية ضد إشبيلية الإسباني يوم السبت المقبل، على ملعبه "الإمارات" بالعاصمة لندن، قبل مواجهة كريستال بالاس في أولى مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بينما سيلتقي تشيلسي فريق أودينيزي الإيطالي يوم الجمعة المقبل، قبل مواجهة إيفرتون في مباراته الأولى يوم 6 أغسطس، ضمن الموسم الجديد "للبريمير ليغ".

المصدر: RT