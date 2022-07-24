شاهد.. باكورة أهداف هالاند بقميص مانشستر سيتي يتزامن مع عاصفة رعدية

قاد النجم النرويجي إرلينغ هالاند فريقه الجديد مانشستر سيتي إلى الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وأحرز هالاند هدف الفوز الوحيد للفريق الإنجليزي مبكرا في الدقيقة 12 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لامبو فيلد - Lambeau Field" بمدينة غرين باي في الولايات المتحدة الأمريكية.

The match winner at Lambeau Field 😎



What a debut for Erling Haaland! pic.twitter.com/PxxWMmYdUr — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2022

Finishing our pre-season with a win over Bayern in Green Bay! 🙌



Thanks to a first City goal for @ErlingHaaland ✨#ManCitypic.twitter.com/D8AjoQ6X6M — Manchester City (@ManCity) July 24, 2022

وقرر الحكم إيقاف المباراة بعد هدف النجم النرويجي بسبب عاصفة رعدية كبيرة ضربت أرض الملعب، وتم إخلاؤه من الجماهير، كما أدت العواصف الرعدية إلى تقليص مدة المباراة التي استأنفت بعد ذلك لتقام على شوطين لمدة 40 دقيقة لكل منهما.

المصدر: وكالات