الملك يهنئ  منتخب المغرب للسيدات بـ"الأداء الرائع".. فيديو

هنأ ملك المغرب محمد السادس، في اتصال هاتفي، أعضاء منتخب بلاده للسيدات على أدائهم الرائع أمام نظيره الجنوب إفريقي (1-2) عقب المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات "المغرب 2022".

وأجرى الملك اتصالا هاتفيا، يوم أمس السبت، مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي للسيدات، رينارد بيدروس، وعميدة الفريق، غزلان الشباك، حيث أعرب الملك عن اعتزازه بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، وعن أحر تهانيه للاعبات وأفراد الطاقمين التقني والإداري، الذين بذلوا أقصى جهودهم وقدموا مردودا استثنائيا تميز أيضا بالتأهل لكأس العالم 2023.

المصدر: "hespress.com"