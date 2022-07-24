مستثمر إماراتي "مقرب من الحكومة" يعمل على شراء نادي "بوعيل تل أبيب" لكرة القدم

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، وعضو الكنيست، ياريف ليفين (عن "الليكود")، يعملان على جلب مشتر إماراتي لفريق "هبوعيل تل" أبيب لكرة القدم.

إقرأ المزيد

وبحسب ما نقل موقع قناة "وان" الرياضية، أوضح عيساوي فريج أن "مستثمرا من الإمارات سيشتري النادي الأحمر"، متابعا: "هناك اهتمام جاد من مشتر من الإمارات..في الواقع تم إتمام جميع التفاصيل الفنية والمالية فيما يتعلق بشراء الفريق، حيث لا تزال هناك مشكلة دولية تحتاج إلى حل".

وأضاف فريج للقناة الرياضية: "نحن نضغط بشدة لإجراء عملية الشراء، فلن يحدث هذا للموسم المقبل، ولكن بعد عامين سيكون "هبوعيل تل أبيب" أول فريق يمتلك من قبل مالك من الإمارات، والمشتري مقرب من الحكومة الإماراتية ويؤيد هذه الخطوة، وأعتقد أنه سيتم إتمامها خلال هذا العام".

كما قال فريج إن" عضو الكنيست ياريف ليفين يهتم أيضا بإتمام هذه الصفقة".

المصدر: "I24"