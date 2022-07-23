شاهد.. البطلة الروسية ماريا لاسيتسكيني تجتاز حاجز 1.91م

فازت البطلة الأولمبية الروسية ماريا لاسيتسكيني بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي، اليوم السبت، في بطولة ألعاب القوى لعموم روسيا "الطريق إلى الأوليمب".

واجتازت ماريا لاسيتسكيني العارضة وهي على علو 1.91م، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها ألكسندرا ياريشكينا، التي اجتازت ارتفاع 1.89م.

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب تاتيانا يرماتشينكوفا التي احتلت المرتبة الثالثة بنتيجة 1.86م.

مسابقة القفز بالزانة:

توجت الروسية أنجيليكا سيديروفا وصيفة بطلة أولمبياد طوكيو 2020، بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة، محققة 4.80م.

بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى مواطنتها بولينا كنوروز، والبرونزية كانت من نصيب يليزافيتا بوندارينكو.

المصدر: وكالة "تاس"