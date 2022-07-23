مرة أخرى.. ميقاتي يهنئ منتخب لبنان ويوجه رسالة خاصة "مبطنة" للنجم وائل عراقجي

هنأ رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، مجددا منتخب لبنان بوصوله إلى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة، موجها "التحية للرياضيين الذين يتمتعون بالفعل بالأخلاق الرياضية الحميدة".

وقاد وائل عرقجي منتخب لبنان إلى المباراة النهائية من بطولة آسيا لكرة السلة للرجال، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه بنتيجة (86-85) نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في صالة "Istora Gelora Bung Karno" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، وأحرز اللاعب 25 نقطة، من بينها نقطتين من سلة الفوز الأخيرة.

وصدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:

"نهنئ مجددا الفريق اللبناني لكرة السلة بفوزه في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال.

وهذا الفوز يمثل في هذه الظروف الصعبة لفتة أمل للشباب اللبناني

وللبنان .

وفي هذه المناسبة أتوجه بالتحية مجددا الى الرياضيين الذين يتمتعون بالفعل بالأخلاق الرياضية الحميدة، والتي لن يعكرها شطط من هنا او صوت نشاز من هناك.

وللفريق اللبناني أقول مبروك وإلى موعد جديد مع النجاح الكبير بإذن الله".

وكان ميقاتي قد هنأ المنتخب اللبناني لكرة السلة على فوزه على نظيره الصيني في الدور نصف النهائي يوم الخميس الماضي.

ورد نجم المنتخب اللبناني لكرة السلة، وائل عراقجي، بحدة على تهنئة نجيب ميقاتي، قائلا: "لا نريد تهنئته، ونحن نحاول أن نمسح الوسخ الذي وضعنا فيه مع زملائه السياسيّين. لذا، من الأفضل أن يبقي فمه مقفلا"، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات