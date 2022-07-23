لبنان يقهر "نشامى" الأردن ويبلغ نهائي كأس آسيا لكرة السلة .. فيديو
تأهل المنتخب اللبناني إلى المباراة النهائية من بطولة آسيا لكرة السلة للرجال، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه بنتيجة (86-85) نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
ويعود الفضل الأكبر في انتصار منتخب لبنان لنجمه وائل عرقجي، الذي سجل 25 نقطة لبلاده في اللقاء الذي أقيم في صالة "Istora Gelora Bung Karno" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.
🇱🇧 Sergio doing Sergio things 🔥!!#FIBAAsiaCup | @LBF_Basketball— 🏀 FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) July 15, 2022
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Wael Arakji is NOT afraid of the moment.— 🏀 FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) July 23, 2022
Here's the go-ahead bucket with 11.8 seconds remaining that eventually sent Lebanon past Jordan and into the #FIBAAsiaCup finals! 🇱🇧@LBF_Basketballpic.twitter.com/MAB1TjN2F4
ووصل منتخب لبنان للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال.
وضرب لبنان بذلك موعدا في المباراة النهائية غدا الأحد، مع نظيره الأسترالي الذي تغلب بدوره على منتخب نيوزيلندا بفارق 9 نقاط، بنتيجة (85-76) نقطة.
بينما سيكتفي الأردن بالمنافسة على الميداليات البرونزية، ضد نظيره النيوزيلندي غدا الأحد أيضا.
المصدر: RT