 
مباشر

لبنان يقهر "نشامى" الأردن ويبلغ نهائي كأس آسيا لكرة السلة .. فيديو

الرياضة

لبنان يقهر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th7d

تأهل المنتخب اللبناني إلى المباراة النهائية من بطولة آسيا لكرة السلة للرجال، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه بنتيجة (86-85) نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ويعود الفضل الأكبر في انتصار منتخب لبنان لنجمه وائل عرقجي، الذي سجل 25 نقطة لبلاده في اللقاء الذي أقيم في صالة "Istora Gelora Bung Karno" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

ووصل منتخب لبنان للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال.

وضرب لبنان بذلك موعدا في المباراة النهائية غدا الأحد، مع نظيره الأسترالي الذي تغلب بدوره على منتخب نيوزيلندا بفارق 9 نقاط، بنتيجة (85-76) نقطة.

بينما سيكتفي الأردن بالمنافسة على الميداليات البرونزية، ضد نظيره النيوزيلندي غدا الأحد أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا