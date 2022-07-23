أميل قليلا لنادي الزمالك.. محمد منير يتراجع عن تصريحاته بشأن الأهلي (فيديو)

تراجع الفنان المصري، محمد منير، عن تصريحاته السابقة، التي أكد خلالها تخليه عن تشجيع نادي الزمالك، والانتقال لمصاف الغريم التقليدي، الأهلي.

وخرج محمد منير في تصريحات إعلامية ومنذ عام تقريبا، أعلن فيها عدم تشجعيه للزمالك مرة أخرى، بسبب غضبه من تراجع مستوى الفريق، وأنه أصبح داعما لفريق الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي بعد ذلك، مقطع فيديو لمنير وهو يوقع على قميص الفريق، رغم كونه كان واحدا من أشهر الفنانين الداعمين للزمالك.

وخرج منير عبر شاشة قناة الزمالك ليعتذر لجماهير "القلعة البيضاء"، عقب تتويج الزمالك بلقب كأس مصر على حساب الأهلي بفوز عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

وقال محمد منير: "حدثت مشكلة كبيرة، تسرعت خلال وقت سابق في لحظة غضب، وتحدثت عن عدم تشجيعي للزمالك".

وواصل: "أنا زملكاوي منذ الصغر. كنت طفلا أذهب برفقة شقيقي للزمالك وأرحل خلف حمادة إمام وعبده نصحي وأحمد رفعت وكل أفراد هذا الجيل العظيم. كنت محبا جدا للزمالك، العائلة لديها 17 حفيدا جميعهم زملكاوية مثلنا".

وتابع: "نحن أهدينا نادي الزمالك ملايين المشجعين، وما حدث من تصريحاتي السابقة كانت لحظة غضب فقط".

وأختتم محمد منير تصريحاته، قائلا: "أنا أصبحت أنتمى للناديين مع بعضهما البعض. جمهور الأهلي منذ شهرتي يدافع عني ويحميني، لكن أنا أميل قليلا لنادي الزمالك، وأحبه منذ الصغر. أنا زملكاوي، ولكني أحب جمهور الأهلي في الوقت نفسه".

المصدر: وسائل إعلام