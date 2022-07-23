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الأمريكية بيرناردا بيرا بطلة لدورة هامبورغ (فيديو)

الرياضة

الأمريكية بيرناردا بيرا بطلة لدورة هامبورغ (فيديو)
Legion-Media Tennisphoto.De
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أحرزت الأمريكية، بيرناردا بيرا، لقب بطولة هامبورغ الألمانية المفتوحة للتنس للسيدات (WTA 250)، المقامة على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من 200 ألف يورو.

وجاء تتويج بيرا على حساب الإستونية أنيت كونتافيت، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة فقط.

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وتوجت بيرناردا بيرا (27 عاما) بذلك باللقب الثاني حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، بعد الأول في بطولة "Hungarian Grand Prix" بالعاصمة الهنغارية بودابست، الأسبوع الماضي.

المصدر: RT 

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