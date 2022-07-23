تصريحات رياض محرز حول النجم النرويجي هالاند ومواجهة بايرن ميونيخ

صرح الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، بأن المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، هو إضافة جيدة بالنسبة للفريق، ووصف المباراة الودية ضد بايرن ميونيخ بمثابة حصة تدريبية مهمة لهم.

وقال محرز خلال مؤتمر صحفي قبل اللقاء الودي المرتقب أمام بايرن ميونيخ، فجر غد الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية: "هالاند إضافة جيدة جدا للفريق. هو لاعب ممتاز وصغير في السن، وبخصوص التفاهم فيما بيننا في الملعب لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى نلعب سويا ونرى ما سيحدث".

وأضاف في السياق نفسه: "هالاند يمتلك خصائص تختلف عن رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس، ولكن هذا لن يغير من طريقة لعب الفريق".

وأوضح بأن: "طريقة لعب السيتي منذ وصول (المدرب) الإسباني بيب غوارديولا هي ذاتها لن تتغير. اللاعبون يأتون ويرحلون، ولكن المنظومة ثابتة، اختلاف جودة اللاعبين لا يغير الطريقة، هذا مفروغ منه".

وختم محرز تصريحاته مشددا: "لقاء بايرن ميونيخ سيكون بمثابة حصة تدريبية قوية بالنسبة لنا، باعتبار أننا لم نصل حتى الآن لقمة جاهزيتنا، ولكن اللقاء سيكون اختبارا جيدا، لأن المنافس ناد كبير".

أثار تأكيد رياض محرز على عدم جاهزية مانشستر سيتي بالشكل المطلوب، حالة من القلق قبل أسبوع واحد من مواجهة ليفربول على كأس الدرع الخيرية، يوم السبت 30 يوليو الجاري.

المصدر: وسائل إعلام