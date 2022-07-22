النجم الصاعد ألكاراز يطيح بالروسي خاتشانوف من بطولة هامبورغ

أطاح الإسباني كارلوس ألكاراز بالروسي كارين خاتشانوف من الدور ربع النهائي لبطولة هامبورغ الألمانية للتنس، المقامة على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو.

ولم يخسر النجم الصاعد ألكاراز سوى شوطين فقط ليلحق هزيمة ساحقة بخاتشانوف بمجموعتين من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-0) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و8 دقائق فقط.

وسيكون كارلوس ألكاراز (19 عاما) في الدور قبل النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع اللاعبين السلوفاكي أليكس مولتشان والكرواتي بورنا تشوريتش، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT