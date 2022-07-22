الروسية بوتابوفا تودع هامبورغ

خرجت الروسية أناستاسيا بوتابوفا من الدور نصف النهائي لبطولة هامبورغ الألمانية المفتوحة للتنس للسيدات (WTA 250)، المقامة على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من 200 ألف يورو.

وجاء خروج اللاعبة الروسية على يد الإستونية أنيت كونتافيت، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(5-7) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة.

وضربت أنيت كونتافيت (26 عاما) موعدا في النهائي مع الأمريكية بيرناردا بيرا، التي تغلبت بدورها على البلجيكية مارينا زينفسكا، بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من يوم أيضا.

المصدر: RT