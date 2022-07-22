تركي آل الشيخ: "يؤلمني ما يؤلمكم".. ويكشف سبب غيابه عن احتفالات ألميريا الكبرى

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عن غيابه عن احتفالات النادي بفوزه بدوري الدرجة الثانية، والتأهل دوري الأضواء "لا ليغا".

وسيستهل فريق ألميريا مشواره في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليغا" (2022-2023) بمواجهة ريال مدريد حامل اللقب.

وكتب تركي آل الشيخ "تدوينة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيها: " الجمعه والسبت القادمين 20 و30 يوليو، ستكون هناك احتفالات كبرى في استاذ باور هورس ألميريا بمشاركة نجوم عالميين ونجوم عرب وشخصيات رياضيه عالميه ومشاهير من كل أنحاء العالم احتفالا بفوز الفريق بالدوري وستكون منقولة مجانا على قناة النادي ان شاء الله في اليوتيوب ... للمعلومية كل أهل المدينة معزومون في الحفل والشاشات ستملأ نقل الحفل في المدينة وسيعلن المدير التنفيذي عن المشاريع النوعيه المستقبلية في المدينة، ألميريا بتعاوننا جميعا ستنتقل لمرحله أخرى وهذا معناه سياحه ووظائف أكثر ... أحبكم يا أهل ألميريا واعتبر نفسي منكم فأنتم تستحقون كل شيء جميل اقبلوا دعوتي للحفل القادم الذي سنكرره سنويا إن شاء الله بتعاوننا جميعا وفرحنا في انجازاتنا.

أنا منكم يسعدني ما يسعدكم ويؤلمني ما يؤلمكم ولولا رحلة العلاج والنقاهة التي أنا فيها لكنت أول الحاضرين للحفل لكن قلبي معكم ... أحبك يا ألميريا وأحب أهلها الطيبين .

تحياتي".

facebook/Turkialalshik

وكان ألميريا قد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى "الليغا" بعد أن نجح في الفوز بدوري الدرجة الثانية الإسباني للموسم (2021-2022).

المصدر: وسائل إعلام