شريك الأمس منافس اليوم.. ألفيس يواجه برشلونة

أعلن نادي بوماس المكسيكي، تعاقده خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مع البرازيلي المخضرم داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وتعاقد فريق بوماس مع ألفيس لمدة عام واحد حتى يونيو 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الظهير الأيمن البرازيلي قد توصل إلى اتفاق مع النادي المكسيكي بالفعل قبل أسابيع، عقب رحيله عن صفوف برشلونة بنهائية الموسم المنصرم.

ومن المقرر أن يواجه ألفيس فريق برشلونة في كأس خوان جامبر، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 7 أغسطس المقبل.

وعاد داني ألفيس إلى نادي برشلونة، في صفقة انتقال حر أيضا، خلال الميركاتو الشتوي 2021، قادما من ساو باولو البرازيلي، بعد 5 سنوات تقريبا من رحيله عن ملعب "كامب نو" عام 2016.

ودافع داني داني ألفيس عن ألوان برشلونة بين عامي (2008 و2016) في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.

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ويحمل داني ألفيس (39 عاما) الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوز بالألقاب.

وفي ما يلي أرقام البرازيلي المخضرم مع منتخب بلاده والأندية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن:

باهيا البرازيلي: 3 ألقاب

إشبيلية الإسباني: 5 ألقاب

برشلونة الإسباني: 23 لقبا

يوفنتوس الإيطالي: لقبان

باريس سان جيرمان: 5 ألقاب

ساو باولو البرازيلي: لقب واحد

منتخب البرازيل: 6 ألقاب.

المصدر: وكالات