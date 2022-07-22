بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. ماني: لا أتنافس مع صلاح

رفض الهداف السنغالي، ساديو ماني، فكرة وجود تنافس بينه والنجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وتوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، يوم أمس الخميس بجائزة "أفضل لاعب في إفريقيا"، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق نفس الإنجاز في عام 2019.

وقال نجم بايرن ميونيخ عقب تسلمه الجائزة: "الناس في بعض الأحيان تقول أن هناك منافسة بيني وصلاح، ولكني بصراحة لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب".

وأضاف: "تربطنا (مع صلاح) علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائما تضخيم الأمور.. كما لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه".

وختم نجم المنتخب السنغالي صاحب الـ30 عاما بالقول: "يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين".

إقرأ المزيد

وجاء حصول ماني على الجائزة بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى مونديال قطر.

وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، كما بات الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بتسجيله 33 هدفا خلال 91 مباراة.

المصدر: "وكالات"