منظمو الألعاب الأولمبية في باريس يواجهون عجزا ماديا بسبب التضخم

يواجه منظمو الألعاب الأولمبية المقررة في باريس عام 2024، عجزا ماليا بسبب زيادة التضخم في فرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة.

وطلبت الشركة المسؤولة عن بناء المرافق الأولمبية والبنية التحتية الأخرى Solideo، أموالا إضافية من الميزانية.

وفي الصيف الماضي رفعت الشركة ميزانيتها إلى 4 مليارات يورو، منها 1.55 مليار يورو تأتي من الأموال العامة.

إقرأ المزيد

وبسبب زيادة التضخم، تعتقد الشركة أنها بحاجة إلى أموال إضافية من الميزانية الحكومية.

ويحتاج المنظمون إلى إيجاد حوالي 20 ألف شخص يضمنون النظام الأمني.

كما أن خطي المترو اللذين كان من المفترض أن يربطا الأماكن الأولمبية بوسط المدينة لن يكتمل في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة الأولمبية الدولية بالقلق من أن المنظمين الفرنسيين بدأوا في التعامل مع قضايا لوجستية لمكافحة المنشطات في وقت متأخر، مما قد يعيق عمل منظمات مكافحة المنشطات.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية بفرنسا في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: "وكالة تاس"