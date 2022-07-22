شاهد.. لاعب إنجليزي يهدر أغرب فرصة ويتعرض لانتقادات لاذعة

تعرض الإنجليزي ديلي آلي، لاعب إيفرتون، لانتقادات قاسية عقب هزيمة فريقه أمام مينيسوتا يونايتد الأمريكي 0-2، الخميس، ضمن الجولة الاستعدادية لخوض منافسات الموسم الجديد.

وظهر آلي خلال المباراة في لقطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت باهتمام كبير.

فبعد أن وصلت الكرة إلى آلي من تمريرة عرضية أرضية سهلة، أمام الشباك الخالية وعلى بعد سنتمترات قليلة من المرمى، لكن اللاعب فشل في إكمال المهمة بطريقة غريبة للغاية.

Everton vs. Minnesota United FC



👕 Dele Alli



📆 Friendly Game 2022 pic.twitter.com/zQD5JEB89d — Big Chance Missed (@ChanceMissed) July 21, 2022

إقرأ المزيد

الأمر الذي أثار الانتقادات بحق اللاعب الذي لا يحظى بإعجاب جماهير النادي، إذ ترى أن آلي لم يقدم الأداء المطلوب منذ انضمامه إلى الفريق قادما من توتنهام في فبراير الماضي.

ولعب آلي 11 مباراة فقط، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لإيفرتون في المباريات الاستعدادية، بعد الأولى التي تكبدها الفريق أمام مواطنه أرسنال.

وستكون المواجهة الأولى لإيفرتون في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مباراة صعبة على أرضه، إذ يستضيف "التوفيز" نظيره تشيلسي، ثالث الموسم المقبل، على ملعب غوديسون بارك، في 6 أغسطس.

المصدر: "وكالات"