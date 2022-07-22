استبعاد الأمريكي سكانتلينغ من بطولة العالم لألعاب القوى

أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات استبعاد غاريت سكانتلينغ من مسابقة العشارية ببطولة العالم لألعاب القوى، بعد قبوله عقوبة الإيقاف المؤقت لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة في بيان يوم الخميس إن سكانتلينغ الذي كان يأمل في الحصول على ميدالية في المونديال الأميركي بعد حلوله رابعا في أولمبياد طوكيو العام الماضي، أوقف بسبب "سلوكه أثناء تحقيق بخصوص تخلف ثالث عن فحص المنشطات"، دون تقديم مزيد من المعلومات حول ملابسات خرقه لقواعد مكافحة المنشطات.

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ويفرض قانون مكافحة المنشطات على الرياضيين تزويد السلطات بمكان وجودهم كل يوم خلال نوافذ معينة حتى يكونوا متاحين لاختبارات المنشطات خارج المنافسة، وفي حال التخلف عن ثلاثة مواعيد للاختبار خلال نافذة مدتها 12 شهرا يمكن أن يواجهوا عقوبة الإيقاف قد تصل إلى عامين.

وقالت الوكالة الأمريكية إن سكانتلينغ وافق على إيقافه ووافق على نشر معلومات عن قضيته.

وأضافت: "بموجب الإيقاف المؤقت، يحظر على سكانتلينغ التنافس في أي مسابقات تحت لواء الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أو الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية، في انتظار حل قضيته".

وتابعت: "على هذا النحو، لن يشارك في مسابقة العشارية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 في يوجين بولاية أوريغون".

وأنهى الأمريكي سكانتلينغ مسابقة السباعية في بطولة العالم داخل قاعة في بلغراد في مارس الماضي.

المصدر: "أ ف ب"