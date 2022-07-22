 
مباشر

المغربي أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك ويودع الجمهور بكلمات مؤثرة

الرياضة

المغربي أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك ويودع الجمهور بكلمات مؤثرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgws

أعلن المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك، رحيله عن نادي الزمالك المصري، عقب مباراة القمة بكأس مصر والتي انتهت بفوز النادي الأبيض على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1.

وأصدر أشرف بن شرقي بيانا رسميا عبر حسابه على "فيسبوك" جاء فيه: "شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك".

إقرأ المزيد
شاهد.. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر
شاهد.. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر

وتابع: "بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك بأنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التى كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم، لقد ساندتمونى في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح، لم أشعر فيها أبدا أنني غريب وأجنبي، بل كنت كإبن من أبناء الدار الأبرار".

وأضاف: "لكن هذه سُنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية، ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني. #عاش الزمالك. أشرف بن شرقي".

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد القاهرة الدولي.

وسجل ثنائية الزمالك زيزو وإمام عاشور، وسجل هدف الأهلي حسام حسن.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا