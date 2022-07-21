ميسي يفاجئ مدرب باريس الجديد

قدم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مفاجأة سارة للمدير الفني الجديد للفريق، كريستوف غالتيه، بحسب تقرير صحفي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس، أن غالتيه وجهازه المعاون سعداء للغاية بالحالة الفنية والبدنية، التي يبدو عليها ميسي في معسكر الفريق باليابان.



وأضافت الصحيفة أن مدرب بي إس جي، وجد (ليو) مندمجا للغاية في التدريبات، ويتصرف بأقصى درجات الاحترافية.

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وتابعت: "لم يصل ميسي إلى قمة مستواه بعد خلال المعسكر، لكنه ليس سيئا"، لافتة إلى انتظام النجم الأرجنتيني في فترة الإعداد، هذا الصيف، في موعد مبكر عن المطلوب منه.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع بي إس جي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.

وسجل ميسي هدفا، ساهم في فوز سان جيرمان على كاواساكي فرونتال الياباني (2-1)، في مباراة ودية قبل يومين.

المصدر: "وكالات"