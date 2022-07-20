"الشيرنجيتو": سواريز يعرض خدماته على وصيف "البوندسليغا"

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، بأن الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة سابقا، عرض خدماته على نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ورحل سواريز عن صفوف فريق أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بعد انتهاء تعاقده مع "الروخي بلانكوس".

وأشار برنامج "الشيرنجيتو" إلى أن بوروسيا دورتموند لا يزال يدرس الصفقة، من أجل تعويض اللاعب الإيفواري سباستيان هالر في خط الهجوم.

وسبق أن زعمت تقارير، أن سواريز عرض خدماته على نادي ميلان، لكن "الروسونيري" رفضه.

وذكر الموقع الرسمي لبوروسيا دورتموند أن هالر، البالغ من العمر 28 عاما، شعر بأنه ليس على ما يرام بعد التدريبات، صباح الاثنين الماضي.

وخلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف معاناة هالر من ورم في الخصيتين، على أن يتم إجراء المزيد من الفحوصات الأيام المقبلة، في مركز طبي متخصص.

المصدر: وكالات