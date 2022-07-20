لبنان يقهر "التنين" الصيني في كأس آسيا لكرة السلة

تأهل المنتخب اللبناني إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لكرة السلة للرجال، على حساب نظيره الصيني إثر فوزه عليه بنتيجة (72-69) نقطة اليوم الأربعاء.

ويدين منتخب لبنان بالفضل الأكبر في انتصاره الأغلى منذ العبور إلى بطولة العالم، لنجمه وائل عرقجي، الذي سجل 32 نقطة لبلاده في اللقاء الذي أقيم في صالة "Istora Gelora Bung Karno" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وضرب لبنان بذلك موعدا في الدور قبل النهائي يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي فاز بدوره على منتخب إيران بنتيجة (91-76) نقطة.

يذكر أن لبنان حقق فوز الثاني على الصين في المسابقات الرسمية، علما أن التنين الصيني هيمن على اللعبة في القارة الصفراء في العقد الأول من القرن الحالي.

وقد قارعه لبنان في نهائي بطولة القارة مرتين في 2001 و2005، وتأهلا معا لنهائيات بطولتي العالم في أنديانابوليس 2002 واليابان 2006.

المصدر: RT