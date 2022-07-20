منتخب العراق يظهر في لعبة "بابجي".. بعد ليفربول

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء عبر "فيسبوك"، توقيع اتفاقية تعاون مع لعبة "بابجي" الشهيرة.

وجاء في بيان للاتحاد العراقي عبر حسابه الرسمي: "يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تعاونه مع "PUBG Mobile" التي ستدعم أسود بلاد الرافدين بطل آسيا لعام 2007. استمتعوا بالأجواء الرائعة، ستبدأ الكثير من الفعاليات لهذا الحدث قريبا".

facebook/iraqfa

ولم يكشف الاتحاد العراقي عن المترتب على هذا التعاون، غير أن شركة "برو كومباني" المسؤولة عن تلك الشراكة كشفت عن بعض التفاصيل عبر موقعها الرسمي.

وقالت الشركة في بيانها: "يسعدنا في برو كومباني أن نعلن أننا سهلنا شراكة بين بابجي موبايل والاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأضافت: "ستتاح لعشاق لعبة بابجي فرصة الحصول على إصدارات محدودة مصممة خصيصا لأسود الرافدين، مثل طقم كرة القدم الوطني العراقي".

وأتمت: "نتطلع إلى الاحتفال بهذا التعاون المثير مع مجتمع الألعاب عبر الإنترنت في العراق وداعمي المنتخب الوطني".

وكانت "بابجي" قد أعلنت في نوفمبر الماضي، توقيع اتفاقية تعاون مع نادي ليفربول الإنجليزي، بحيث تظهر بعض الملابس والمعدات الخاصة بالنادي داخل اللعبة.

المصدر: "facebook/iraqfa"