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محامي الأهلي يعلق على حكم حبسه بسب مرتضى منصور

الرياضة

محامي الأهلي يعلق على حكم حبسه بسب مرتضى منصور
facebook/Mr.Mortada.Mansour
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علق المستشار القانوني لنادي الأهلي المصري محمد عثمان، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام بتهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور عصر اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بحبس مسؤول الأهلي لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

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وقال محمد عثمان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "صدر اليوم حكم ضدي بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ من المحكمة الاقتصادية بتهمة سب مرتضى منصور".

وأضاف: "سنطعن على الحكم بالاستئناف ونقبل ونحترم ما ينتهي إليه القضاء في هذه القضية ولا تصالح مع المذكور".

وأشار الحساب الرسمي لمرتضى منصور على موقع "فيسبوك"، أن "المستشار مرتضي منصور سيصدر بيانا عقب انتهاء مباراة الزمالك ونادي الأهلي عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين على الكابتن الخطيب في حقة طوال العامين السابقين وصدور عدة أحكام نهائية بحبسهم ولكنهم هاربين".

المصدر: وسائل إعلام 

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