مرتضى منصور يوجه "ضربة قاضية" لإدارة الأهلي عشية نهائي كأس مصر

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أن المحكمة الاقتصادية أصدرت عصر اليوم الأربعاء، حكما بحبس محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي لمدة سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أصدرت المحكمة الاقتصادية عصر اليوم حكما في الجنحة رقم 344 لسنة 2022 بحبس محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار القانوني للنادي، بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لارتكابه جريمة سب وقذف في حق رئيس نادي الزمالك، والادعاء عليه بأكاذيب وبذاءات".

facebook/Mr.Mortada.Mansour

وأضاف رئيس الزمالك أنه سيصدر بيانا عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر، عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين على الخطيب في حقه طوال العامين السابقين.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، غد الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، على استاد القاهرة في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، لنسخة الموسم الماضي.

المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"