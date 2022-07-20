الروسي روبليف يبدأ مشواره في هامبورغ بنجاح

استهل الروسي أندريه روبليف مشاركته في بطولة هامبورغ الألمانية للتنس المقامة على الملاعب الترابية وتبلغ جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو، بالفوز على الليتواني ريكارداس بيرانيكس.

واحتاج اللاعب الروسي إلى ساعة واحدة و11 دقيقة فقط، لتجاوز عقبة ريكارداس بيرانيكس، بفوزه عليه بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وسيكون أندريه روبليف (24 عاما) في الدور ربع النهائي على موعد مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، الذي تغلب بدوره على الألماني دانييل ألتماير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (2-6) و (6-4) و(6-2).

المصدر: RT