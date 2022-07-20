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روما يعلن رسميا التعاقد مع باولو ديبالا

الرياضة

روما يعلن رسميا التعاقد مع باولو ديبالا
Legion-Media Gribaudi
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أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، القادم من نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدة ثلاثة مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما، على موقع "تويتر"، فيديو يوثق لحظات وصول ديبالا إلى روما وخضوعه للكشف الطبي، وتوقيع العقود مع مسؤولي النادي، ثم ارتداء قميص "الذئاب".

ورحب حساب "الذئاب" بديبالا، قائلا: "مرحبا باولو ديبالا.. يسعد النادي أن يؤكد التعاقد مع المهاجم العالمي".

وأضاف: "اللاعب وقع على عقد مع روما لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2025". 

وقالت تقارير إن ديبالا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو شاملة المكافآت.

وانتهى عقد باولو ديبالا (28 عاما) مع يوفنتوس بنهاية الشهر الماضي، واتفق الطرفان على الانفصال عقب رحلة دامت 7 سنوات مع "السيدة العجوز".

المصدر: وكالات 

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