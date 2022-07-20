روما يعلن رسميا التعاقد مع باولو ديبالا

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، القادم من نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدة ثلاثة مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما، على موقع "تويتر"، فيديو يوثق لحظات وصول ديبالا إلى روما وخضوعه للكشف الطبي، وتوقيع العقود مع مسؤولي النادي، ثم ارتداء قميص "الذئاب".

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_officialpic.twitter.com/eb0TXYXamk — AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2022

ورحب حساب "الذئاب" بديبالا، قائلا: "مرحبا باولو ديبالا.. يسعد النادي أن يؤكد التعاقد مع المهاجم العالمي".

وأضاف: "اللاعب وقع على عقد مع روما لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2025".

وقالت تقارير إن ديبالا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو شاملة المكافآت.

وانتهى عقد باولو ديبالا (28 عاما) مع يوفنتوس بنهاية الشهر الماضي، واتفق الطرفان على الانفصال عقب رحلة دامت 7 سنوات مع "السيدة العجوز".

المصدر: وكالات