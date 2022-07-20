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بعد رفض نيمار.. غوارديولا يهاجم الصحافة

الرياضة

بعد رفض نيمار.. غوارديولا يهاجم الصحافة
Legion-Media
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نفى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الأربعاء تقارير صحفية أفادت بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض نجمه البرازيلي نيمار على "سيتيزنس" ضمن إطار صفقة تبادل لاعبين.

وقال المدرب الكاتالوني في مؤتمر صحفي عقده بالتزامن مع الجولة الاستعدادية لفريقه للموسم الجديد في الولايات المتحدة: "أنا آسف للصحيفة، لكن هذا ليس حقيقيا".

وأضاف: "أنا آسف حقا، لكن المعلومات التي حصلوا عليها خاطئة تماما".

وأشار غوارديولا بحديثه إلى مقال في صحيفة "لو باريزيان" يزعم أن نيمار المنتقل إلى العاصمة الباريسية بصفقة قياسية (222 مليون يورو) والذي لم يعد مرغوبا به كان من الممكن استخدامه كورقة مساومة مقابل انتقال لاعب من سيتي".

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وحدد المقال أن "النادي الذي يدربه بيب غوارديولا سرعان ما استجاب بالنفي لهذا الاحتمال. فالإسباني لا يرغب في إحداث خلل في بناء مجموعته بالتزامن مع وصول نجم بهذا العيار".

وضمن السياق ذاته، أضاف غوارديولا "نيمار لاعب رائع وحسب ما أملك من معلومات، فهو شخص لطيف جدا. لذا اتركوه وشأنه، ودعوه يعبر عن موهبته الرائعة في باريس"، متذمرا من أن "كل صيف (يكتبون أن) مانشستر سيتي سيتعاقد مع 150 لاعبا".

ونشط سيتي حتى قبل افتتاح سوق الانتقالات الشتوية بتعاقده مع المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

كما انضم إلى صفوفه الحارس الألماني شتيفان أورتيغا مورينو من أرمينيا بيليفيلد ولاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريس (22 عاما) والذي اشتراه في الموسم الماضي لكنه بقي في صفوف فريقه السابق ريفر بلايت الأرجنتيني على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى سيتي هذا الصيف.

في المقابل، تخلى بطل انجلترا عن المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس إلى أرسنال ورحيم إسترلينغ إلى تشلسي.

المصدر: "أ ف ب"

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