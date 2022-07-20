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كيروش والركراكي يتنافسان على أفضل مدرب وثنائي الأهلي مرشحان لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الرياضة

كيروش والركراكي يتنافسان على أفضل مدرب وثنائي الأهلي مرشحان لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا
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تتجه الأنظار غدا الخميس نحو الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الفردية لكرة القدم الإفريقية الذي سيقام في الرباط عاصمة المغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة أولية الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن اليوم الأربعاء عن القوائم النهائية المكونة من ثلاثة مرشحين فقط.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 
– إدوارد ميندي (السنغال).

– محمد صلاح (مصر).

– ساديو ماني (السنغال).

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صراع متجدد.. القائمة النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 
– أشرف داري (المغرب – الوداد الرياضي).

– أليو ديانج (مالي – النادي الأهلي المصري).

– محمد الشناوي (مصر – النادي الأهلي المصري).

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب 
– حنبعل المجبري (تونس – مانشستر يونايتد).

– كريم كوناتي- (كوت ديفوار – سالزبورج).

– باب ماتار سار – (السنغال – توتنهام هوتسبير).

المرشحون لجائزة مدرب العام 2022
– أليو سيسييه (السنغال).

– كارولوس كيروش (مصر).

– وليد الراكراكي (الوداد الرياضي).

المرشحون لجائزة أفضل ناد 2022
– الأهلي (مصر).

– نهضة بركان (المغرب).

– الوداد الرياضي (المغرب).

المصدر: cafonline

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