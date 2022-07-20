شاهد.. مهرجان أهداف برشلونة أمام إنتر ميامي

حقق برشلونة الإسباني فوزا عريضا على إنتر ميامي الأمريكي 6-0 فجر الأربعاء، في المواجهة الودية التي جمعتهما على ملعب لوكهارت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهرجان أهداف برشلونة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وأضاف الوافد الجديد رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25 من تسديدة فشل حارس إنتر ميامي في التعامل معها بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

وأحرز أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 41 مستغلا تمريرة من رافينيا قبل أن يسدد الكرة في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.

أنسو يسجل الثالث (3-0) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JVhkBrdxhW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022

وفي الشوط الثاني، زاد بابلو جافي غلة فريقه في الدقيقة 55 بعد تسديدة يسارية محولا الضربة الركنية التي نفذها ممفيس ديباي في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.

الرابع الرابع الرابع... غافي (0-4) pic.twitter.com/OeZXcy2xjC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022

ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد فاصل مهاري حيث راوغ مدافع إنتر ميامي قبل أن يضع الكرة بيسراه في الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن عثمان ديمبيلي من إنهاء سلسلة أهداف فريقه بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 70.

وقد حقق برشلونة أولى انتصاراته الودية خلال الجولة التحضيرية لموسم 2022-2023 بعدما تعادل في مباراته الأولى ضد أولوت 1-1.

ويخوض برشلونة 3 مباريات أخرى تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد من "لا ليغا" في 12 أغسطس المقبل، فيلعب أمام غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الشهر الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

المصدر: "وكالات"