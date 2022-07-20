شاهد.. مهرجان أهداف برشلونة أمام إنتر ميامي
حقق برشلونة الإسباني فوزا عريضا على إنتر ميامي الأمريكي 6-0 فجر الأربعاء، في المواجهة الودية التي جمعتهما على ملعب لوكهارت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وافتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهرجان أهداف برشلونة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.
روعة روعة روعة— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022
💥@Auba! 😍 pic.twitter.com/A5D5ciuQvf
وأضاف الوافد الجديد رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25 من تسديدة فشل حارس إنتر ميامي في التعامل معها بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.
رافييييييييينيا (2-0) 🇧🇷 pic.twitter.com/7kxrrHFcYM— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022
وأحرز أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 41 مستغلا تمريرة من رافينيا قبل أن يسدد الكرة في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.
أنسو يسجل الثالث (3-0) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JVhkBrdxhW— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022
وفي الشوط الثاني، زاد بابلو جافي غلة فريقه في الدقيقة 55 بعد تسديدة يسارية محولا الضربة الركنية التي نفذها ممفيس ديباي في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.
الرابع الرابع الرابع... غافي (0-4) pic.twitter.com/OeZXcy2xjC— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022
ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد فاصل مهاري حيث راوغ مدافع إنتر ميامي قبل أن يضع الكرة بيسراه في الشباك.
🔥 ميمفيس 🤯🤯🤯🤯🤯 (0-5) pic.twitter.com/HhXtc4dzYe— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022
وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن عثمان ديمبيلي من إنهاء سلسلة أهداف فريقه بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 70.
😎 @dembouz 0-6! 😱 pic.twitter.com/jQ7de3ybt3— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022
وقد حقق برشلونة أولى انتصاراته الودية خلال الجولة التحضيرية لموسم 2022-2023 بعدما تعادل في مباراته الأولى ضد أولوت 1-1.
ويخوض برشلونة 3 مباريات أخرى تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد من "لا ليغا" في 12 أغسطس المقبل، فيلعب أمام غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الشهر الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.
المصدر: "وكالات"