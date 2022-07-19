رسميا.. "ميسي اليابان" يرحل عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد بطل الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبه الياباني تاكيفوسا كوبو إلى صفوف نادي ريال سوسييداد.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق نادي ريال مدريد مع نادي ريال سوسييداد على انتقال اللاعب تاكي كوبو. نادينا يشكره على عمله وتفانيه خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد. ويتمنى ريال مدريد له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

ولم يظهر كوبو في أي مباراة رسمية مع فريق ريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الملكي في 2019، واكتفى بالمشاركة في فترة الإعداد في صيف ذلك العام.

ولعب كوبو (21 عاما) لصالح ريال مايوركا وفياريال وخيتافي على سبيل الإعارة، وتم بيعه أخيرا لريال سوسييداد حيث سيرتدي القميص رقم 14، ليصبح كوبو أول ياباني يدافع عن ألوان الفريق الباسكي.

ودخل كوبو تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى من أوسع أبوابه، كأصغر لاعب ياباني يسجل هدفا في الليغا الإسبانية، وهو في سن 18 عاما و159 يوما، عندما كان يرتدي قميص نادي ريال مايوركا على سبيل الإعارة في نوفمبر 2019.

وانضم كوبو، إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادما من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو، وانضم خلال الميركاتو ذاته، إلى صفوف نادي ريال مايوركا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020.

يذكر أن تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان" قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، في الفترة ما بين (2011 و2015)، وعقدت جماهير الفريق الكتالوني الآمال عليه ليكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوغرانا" السابق، بعد انتهاء مسيرته الكروية، لكن الياباني انتقل إلى صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد.

المصدر: وكالات