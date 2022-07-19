رسميا.. بايرن ميونخ يقدم لاعبه الجديد دي ليخت (صورة + فيديو)

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع "تويتر" صورة دي ليخت مرفقة بعبارة: "ماتايس دي ليخت في البايرن حتى عام 2027!".

twitter/fcbayernar

ورحب النادي البافاري بمدافعه الهولندي عبر مقطع فيديو نشر عبر حسابه أيضا، معلقا عليه: "مرحبا بك في مدينتنا الرائعة يا دي ليخت!".

وأوضح بايرن ميونخ في بيان رسمي أن دي ليخت خضع للفحوصات الطبية، ووقع على عقود مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2027.

وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن دي ليخت انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو، فضلا عن 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

وأصبح المدافع الهولندي، البالغ من العمر 22 عاما، ثاني أغلى لاعب في تاريخ العملاق البافاري، بعد التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو، قادما من أتلتيكو مدريد في عام 2019، وقد يعادل دي ليخت أغلى صفقات بايرن ميونخ، حال تحقيقه الشروط الخاصة بالإضافات والحوافز.

كما بات دي ليخت رابع صفقة لبايرن ميونخ هذا الصيف بعد ضم المغربي نصير مزراوي، الهولندي ريان جرافينبيرش والسنغالي ساديو ماني.

المصدر: وكالات