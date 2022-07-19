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مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته

الرياضة

مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته
AFP Martin KEEP
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فاز فريق مانشستر يونايتد على كريستال بالاس (3-1)، في المباراة الودية التي جمعتها اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ووقع على ثلاثية فريق "الشياطين الحمر" كل من المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال أهداف المباراة بالدقيقة 18، وأضاف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني بالدقيقة 48، وأحرز جادون سانشو ثالث الأهداف في الدقائق (18، 48 و59) على الترتيب.

بينما سجل جويل وارد هدف كريستال بالاس الوحيد بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميلبورن للكريكت" في مدينة ميلبورن الأسترالية.

وحقق مانشستر يونايتد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعد تغلبه على كل من ليفربول (4-0)، وملبورن فيكتوري الأسترالي (4-1).

المصدر: RT 

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