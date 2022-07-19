شاهد.. المصري مصطفى محمد يودع غلطة سراي بالدموع

ودع الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي غلطة سراي التركي، اليوم الثلاثاء، زملاءه وجماهير الفريق بالدموع، قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن مصطفى محمد غادر معسكر غلطة سراي اليوم، للسفر إلى فرنسا من أجل إجراء الكشف الطبي مع نادي نانت.

ووفقا لـ"فوت ميركاتو"، فإن غلطة سراي وافق على عرض نانت، بضم المهاجم المصري على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم المقبل، مقابل 250 ألف يورو، مع خيار الشراء غير الإلزامي مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وقال مصطفى محمد في تصريح مقتضب لقناة "DHA Spor" الفرنسية، خلال رحيله عن نادي غلطة سراي قبل السفر لفرنسا للخضوع للكشف الطبي: "سأفتقد الفريق والجهاز الفني والجماهير كثيرا".

Mostafa Mohamed'ten duygusal veda; gözyaşlarını tutamadı!



🗣️"Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim" pic.twitter.com/6u4FVTV96D — DHA Spor (@dhaspor) July 19, 2022

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي، بعد إجراء الكشف الطبي غد الأربعاء.

المصدر: وكالات