سمكة "طائرة" تجبر لاعبا على الخروج من الملعب.. (فيديو)

شهدت مباراة فريق راسينغ كلوب وضيفه إنديبندينتي (1-0) التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، واقعة غريبة، عندما أصيب أحد اللاعبين بعد إلقاء سمكة على وجهه.

وتعرض المهاجم لياندرو فرنانديز، نجم إنديبندينتي، للإصابة بسبب إلقاء سمكة على وجهه من قبل أحد المشجعين، في بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما يوم 10 يوليو الجاري، ليضطر اللاعب للخروج من أرضية الملعب لتلقى العلاج.

Pues en el Racing vs Independiente a Leandro Fernández le aventaron un pescado pic.twitter.com/x6gv4f6Czz — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) July 10, 2022

ويحتل نادي راسينغ كلوب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 14 نقطة، بينما يشغل إنديبندينتي المركز الثاني والعشرين على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويتصدر نادي غودوي كروز ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق النقاط على فريقي نيولز أولد بويز، وأتلتيكو توكومان بفارق الأهداف، بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة للدوري.

المصدر: وكالات