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هالاند يقدم القميص الثاني لمانشستر سيتي ذي "اللون الغريب" التاريخي.. (صور + فيديو)

الرياضة

هالاند يقدم القميص الثاني لمانشستر سيتي ذي
Legion-Media Valerio Rosati
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قدم نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قميصه الثاني للموسم الجديد (2022-2023).

وشارك في تقديم القميص الجديد لبطل "البريمير ليغ" كل من نجمه الجديد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند القادم من بوروسيا دورتموند، والنجم البلجيكي كيفين دي بروين، إضافة إلى جون ستونز وكايل ووكر وفيل فودين.

وجاء القميص الثاني بخطوط سوداء وحمراء مائلة، على شاكلة القميص التاريخي لمانشستر سيتي.

يذكر أن مانشستر سيتي نجح في التعاقد هذا الصيف، مع كل من إرلينج هالاند، كالفين فيليبس وستيفان أورتيغا مورينو، إضافة إلى عودة جوليان ألفاريز من الإعارة.

بينما رحل عن الفريق الإنجليزي كل من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الذي انضم إلى صفوف أرسنال، ورحيم سترلينغ الذي انتقل إلى تشيلسي.

المصدر: وكالات 

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