رئيس برشلونة يكشف السعر النهائي لصفقة ليفاندوفسكي

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني قيمة صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني إلى النادي الكتالوني للرد على التقارير الإعلامية بهذا الشأن.

وكانت صحيفة "el pais" الإسبانية أكدت في وقت سابق أن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى 60 مليون يورو، لكن لابورتا كذب ذلك التقرير.

وأجرى لابورتا مقابلة مع البلغاري خريستو ستويتشكوف أسطورة "البلوغرانا" عبر قناة "TUDN" التلفزيونية الأمريكية، للحديث عن الوضع الحالي في برشلونة، لكنه أولى اهتماما أكبر لوصول ليفاندوفسكي إلى "كامب نو".

🚨 Joan Laporta has revealed that Robert Lewandowski rejected PSG and Chelsea's advances in favour of joining Barcelona. He also took a lower salary in order to sign for Barça.



(Source: press conference) pic.twitter.com/WoZwgFXTUP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 19, 2022

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ورد لابورتا على التقارير التي تحدثت عن قيمة صفقة ليفاندوفسكي بقوله: "لقد قدمنا عرضنا الأول بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين في صورة متغيرات، في حدود إمكانياتنا".

وأضاف: "ليفاندوفسكي قام أيضا بتعديل راتبه ليكون في حدود إمكانيات النادي، ونحن الآن سعداء".

وتابع: "لقد تنافسنا مع فرق مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي، وأراد اللاعب القدوم إلى برشلونة، وهذا هو ما أحب".

لابورتا أكد أن برشلونة سيواصل العمل على تدعيم صفوفه خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات، وأن الأولوية الآن للصفقات الدفاعية.

وقال: "الآن سنعمل على الدفاع، تشافي وجهنا إلى سلسلة من اللاعبين، وآمل أن نتمكن من إسعاد الكتالونيين".

وأضاف: "حلمي أن يعود برشلونة ليصبح مرجعية عالمية من جديد، ونحن نعمل على ذلك، إذا لم نتمكن من التعافي اقتصاديا، سيكون ذلك صعبا، ونحن نحاول تحقيق ذلك، لكن علينا أن نعمل أكثر".

وكان نادي برشلونة يعتزم تقديم ليفاندوفسكي أمس الاثنين، لكنه قرر تغيير خطته، ولم يوضح أسباب تغيير موعد تقديم مهاجمه الجديد، لكنه أشار إلى أنه سيعلن عن الموعد الجديد قريبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي التحق فيه ليفاندوفسكي بمعسكر برشلونة في فلوريدا الأمريكية الأحد.

المصدر: "وكالات"