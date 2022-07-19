كاربوف يخسر أمام غريشوك في "شطرنج النجوم"

خسر أناتولي كاربوف أمام ألكسندر جريشوك في الجولتين الثالثة والرابعة من "بطولة النجوم" ضمن فعاليات منتدى موسكو المفتوح للشطرنج 2022.

فيما فاز سيرجي كارجاكين على ألكسندر موروزيفيتش في الجولة الأولى، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.

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وسيلعب الأساتذة اليوم الثلاثاء الجولتين الخامسة والسادسة.

وسيلعب كارجاكين مباراتين ضد كاربوف وجريشوك ضد موروزيفيتش.

وعن نتائج كأس روسيا بالشطرنج لفئة السيدات، تتصدر الترتيب بايرا كوفانوفا التي سجلت 6.5 نقطة.

فيما يتصدر قائمة الترتيب في كأس روسيا للرجال، كل من: (فلاديسلاف أرتيمييف، فاديم زياغينتسيف، بوريس سافتشينكو، بولينا شوفالوفا وفي رصيد كل منهم 6 نقاط).

المصدر: matchtv