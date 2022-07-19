 
مباشر

كاربوف يخسر أمام غريشوك في "شطرنج النجوم"

الرياضة

كاربوف يخسر أمام غريشوك في
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg4g

خسر أناتولي كاربوف أمام ألكسندر جريشوك في الجولتين الثالثة والرابعة من "بطولة النجوم" ضمن فعاليات منتدى موسكو المفتوح للشطرنج 2022.

فيما فاز سيرجي كارجاكين على ألكسندر موروزيفيتش في الجولة الأولى، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.

إقرأ المزيد
روسيا تعمل على استعادة أكثر من 100 مليون دولار بعد إلغاء البطولات
روسيا تعمل على استعادة أكثر من 100 مليون دولار بعد إلغاء البطولات

وسيلعب الأساتذة اليوم الثلاثاء الجولتين الخامسة والسادسة.

وسيلعب كارجاكين مباراتين ضد كاربوف وجريشوك ضد موروزيفيتش.

وعن نتائج كأس روسيا بالشطرنج لفئة السيدات، تتصدر الترتيب بايرا كوفانوفا التي سجلت 6.5 نقطة. 

فيما يتصدر قائمة الترتيب في كأس روسيا للرجال، كل من: (فلاديسلاف أرتيمييف، فاديم زياغينتسيف، بوريس سافتشينكو، بولينا شوفالوفا وفي رصيد كل منهم 6 نقاط).

المصدر: matchtv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا