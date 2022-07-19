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تفاديا للدخول في أزمة مع الزمالك.. النصر السعودي يقدم مقترحا بشأن أبو جبل

الرياضة

تفاديا للدخول في أزمة مع الزمالك.. النصر السعودي يقدم مقترحا بشأن أبو جبل
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رفض نادي النصر السعودي الدخول في أزمة مع الزمالك بسبب التعاقد مع الحارس المصري محمد أبوجبل.

وذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، أن إدارة نادي النصر لا ترغب في الدخول في صدام مع نادي الزمالك، وقررت إعارة الحارس أو بيعه لأحد الأندية المصرية، والحصول على مقدم التعاقد منه.

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وأشارت إلى أن النصر لا يمانع استمرار أبو جبل مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كون موسم 2021-2022 لم ينته حتى الآن في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ما يخيف إدارة الفريق السعودي هو أنه في حال انضمام الحارس للدوري السعودي قبل إنتهاء الموسم في مصر، قد تتم شكوته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن النصر الذي حقق المركز الثالث في الدوري السعودي، تعاقد مع أبوجبل بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ولكن بعد تراجع مستوى حارس منتخب مصر، قررت إدارة الفريق التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال مجانية قادما من نابولي الإيطالي.

المصدر: صحيفة "المواطن" السعودية

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