برشلونة يؤجل تقديم لاعبه الجديد ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تأجيل تقديم مهاجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مقررا مساء اليوم الاثنين.

وكان نادي برشلونة يعتزم تقديم ليفاندوفسكي في السابعة مساء بتوقيت إسبانيا (الواحدة مساء بتوقيت ميامي)، لكنه قرر تغيير خطته، وذلك حسب صحيفة "ماركا".

ولم يوضح برشلونة أسباب تغيير موعد تقديم مهاجمه الجديد، لكنه أشار إلى أنه سيعلن عن الموعد الجديد قريبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي التحق فيه ليفاندوفسكي بمعسكر برشلونة في فلوريدا الأمريكية يوم أمس الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني قبل قليل مقطع فيديو يخضع فيه النجم البولندي، البالغ من العمر 33 عاما، للفحص الطبي.

ومن المفترض أن يجري اثنان من لاعبي برشلونة مؤتمرا صحفيا اليوم، لكن لم يحدد برشلونة هوية الثنائي، وبالتالي ليس من المستبعد أن يكون "ليفا" أحدهما.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ريال مدريد ويوفنتوس ونيويورك ريد بولز على الترتيب، خلال فترته الإعدادية للموسم الجديد.

المصدر: وكالات