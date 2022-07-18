التونسي معلول يغلق حسابه في "إنستغرام" بسبب هجوم جماهير الأهلي المصري الغاضبة من هذا الهدف!

أغلق الدولي التونسي علي معلول مدافع فريق الأهلي المصري حسابه على موقع "إنستغرام"، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له من جماهير الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام بيراميدز.

ومني الأهلي بهزيمة مؤثرة أمام فريق بيراميدز (0-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت الماضي، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتسبب على معلول (32 عاما) في تلقي فريقه الهدف الثاني بعد خطأ فادح، بحسب مراقبين، ما أدى إلى تعرضه لهجوم من قبل جماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، وهو ما دفعه لإغلاق صفحته، ولا تزال مغلقة منذ ذلك الوقت.

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ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث في جدو ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري وحامل اللقب.

المصدر: وكالات